Километровые башни из бетона на Луне смогут питать базу землян

11.03.2021, 19:14, Разное

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Километровые башни из бетона, полностью покрытые солнечными панелями, смогут питать базу землян на Луне. Собираемой энергии, в теории, будет достаточно для нормального функционирования всего оборудования.

Как только страны вновь занялись разработкой миссий по колонизации Луны, появились трудности в реализации. Ещё предстоит решить вопрос с продовольствием и кислородом, но эксперты уже сейчас нашли перспективный способ, как неограниченно снабжать будущих колонистов энергией. Для этого необходимо построить башни из лунного бетона на полюсах. Из-за низкой гравитации высота такого строения может составлять около километра. Для сравнения здание Бурдж-Халифа всего 828 метров. После постройки башни, на ней разместят солнечные панели, а местом возведения выбраны места на полюсах, называемые «пиками вечного света». На них падает свет практически постоянно, что позволит получать необходимое количество энергии.

Помимо этого, на полюсах Луны имеются области, куда свет не падает вовсе. Там образуется много водяного льда. Его можно использовать для добычи воды или, при необходимости, вырабатывать с его помощью необходимый для жизни на станции кислород.

Источник: glas.ru