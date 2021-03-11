В Госдуме предложили следить за алкогольным регулированием из космоса

11.03.2021, 18:52, Новости дня

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В Госдуме предложили разрешить федеральным органам следить за соблюдением ограничений по алкогольному регулированию с помощью снимков из космоса.

Проект поддержал думский комитет по экономической политике, изменения предлагается внести в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта.

В документе предлагается контролировать производство с помощью видео и фото, включая съемку с космических спутников.

В феврале СМИ сообщили, что в правительстве обсуждают введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию.