 

В Госдуме предложили следить за алкогольным регулированием из космоса

11.03.2021, 18:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Госдуме предложили разрешить федеральным органам следить за соблюдением ограничений по алкогольному регулированию с помощью снимков из космоса.

Проект поддержал думский комитет по экономической политике, изменения предлагается внести в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта.

В документе предлагается контролировать производство с помощью видео и фото, включая съемку с космических спутников.

В феврале СМИ сообщили, что в правительстве обсуждают введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ

14.12 / Общество: Испытания “Ангары-А5” прокладывают РФ дорогу на Луну

04.08 / СМИ: американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии

28.10 / Госдума отказалась от закупок позолоченных икорниц

31.01 / Госдеп решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине

10.07 / Фургал в суде заявил о полной невиновности

12.12 / Макаревич: Мне было абсолютно наплевать на советскую власть до тех пор, пока она не стала мешать мне заниматься тем, чем я считал нужным

18.11 / Тодуров: Людей хоронят без панихиды и без отпевания, в пластиковых пакетах. Наденьте эти чертовы маски

02.12 / В петербургском отеле нашли тело женщины

07.01 / Компания Dell представила 40-дюймовый монитор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска