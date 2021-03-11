 

Глава ДНР обвинил Байдена в обострении ситуации на Донбассе

11.03.2021, 18:52, Новости дня
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Внешним фактором обострения ситуации на линии соприкосновения на Донбассе является деятельность президента США Джо Байдена, который имел прямое отношение к «майдану» и госперевороту на Украине, говорится в сообщении главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, опубликованном в четверг на сайте лидера.

«В последнее время ситуация на линии соприкосновения обострилась, вызвано это рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы – это президент Байден, который имел прямое отношение к «майдану» и государственному перевороту на Украине. Внутренние причины – сложная экономическая ситуация и политический кризис», – приводит слова Пушилина его пресс-служба на сайте.

По его словам, попытка Киева решить конфликт в Донбассе военным путем будет равнозначна самоубийству для властей страны. Также он сообщил о том, что в ДНР есть полноценная армия, а  боевая подготовка, тренировки, учения позволяют говорить о серьезном ресурсе, который есть на Донбассе.

В то же время работа по укреплению армии ДНР должна продолжаться, подчеркнул глава республики.

В ЛНР также  заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Ранее представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

До этого  представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.

В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.



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