В городах России пройдут спонтанные митинги в поддержку Роскомнадзора

11.03.2021, 18:51, Разное

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На Красной площади в Москве и в других городах России 14 марта состоятся спонтанные митинги в поддержку решения Роскомнадзора ограничить скорость социальной сети Twitter на территории РФ.

Организаторы митинга – «Всероссийская лига защиты от интернета», движение «Пенсионеры-патриоты» и «Отряды Путина» сообщают, что основная цель мероприятия «поддержать Роскомнадзор в борьбе против сатанинского Twitter». Ожидается, что участниками московской акции будут 50 тысяч человек, не менее трети из них спонтанно прибудут в столицу из других регионов.

Всем участникам будут вручены флаги с эмблемой Роскомнадзора и транспаранты с лозунгами в поддержку ведомства.

«Поддержать Роскомнадзор мы решили сразу после волны дикого хейта в адрес нашего любимого Роскомнадзора после того, как он отключил этот «Свитер». Я сразу поняла, что нужно защитить их, поэтому собрала все наши отряды и мы договорились на четырнадцатое число», – рассказала глава штабов «Отрядов Путина» Галина Бородюк.

По завершении мероприятия всем участникам вручат продуктовые наборы, блокноты и календари с логотипом Роскомнадзора, а иногородним бесплатные билеты.

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