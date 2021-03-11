Ирина Безрукова, Виктория Толстоганова, Татьяна Лазарева и другие гости премьеры фильма “Супернова”

11.03.2021, 18:40, Разное

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“Супернова” – это новое творение режиссера Гарри Маккуина о силе человеческой любви перед лицом смерти. Это фильм о ценности жизни, об искренней любви и желании помочь близкому человеку. Герои картины в исполнении Колина Ферта и Стэнли Туччи, зная, что скоро им придется расстаться, хотят воплотить свои мечты по максимуму и продемонстрировать самые сильные чувства друг к другу. Картина уже вошла в список претендентов на кинопремию “Оскар”.

Среди звездных гостей на эксклюзивном показе были Ирина Безрукова, Виктория Толстоганова, Денис Шведов, Татьяна Лазарева, Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Илья Бачурин, Анна Чурина, Алена Чехова, Григорий Калинин, Алиса Толкачева, Мириам Сехон и другие. Фильм публике представил кинообозреватель Саша Щипин, который ранее отметил, что в “Супернове” Колин Ферт и Стэнли Туччи стали одним из лучших кинодуэтов последних лет.

В широкий прокат по всей России картина выходит уже сегодня, 11 марта.

Виктория Толстоганова Ирина Безрукова Олеся Судзиловская Илья Бачурин Татьяна Лазарева Ольга Кабо Анна Чурина

Алена Чехова

Денис Шведов