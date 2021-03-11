Не уверен, что отключение интернета сдетонирует в России. Скорее голодное брюхо, как всегда – Шендерович

11.03.2021, 18:28, Новости дня

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Отключение интернета в РФ вряд ли приведет к массовым акциям протеста в стране.

Такое мнение в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выразил российский публицист, писатель Виктор Шендерович.

– Ясно, что это будет очень сильный детонатор для изменений. Могут выйти на улицы, а могут уехать, деградировать, устроиться… Речь идет о том, что невозможно существование страны, где узаконены репрессии и одновременно их можно обсуждать. Это не может продолжаться слишком долго. Невозможно коня и трепетную лань в одну телегу впрячь. В ближайшем историческом времени что-то должно произойти. Если российская власть и дальше будет идти в сторону азиатского варианта, это значит, что мы становимся деспотией. Тем хуже для нас, – отметил Шендерович.

По его словам, у нынешней российской власти нет “идеологической опоры”.

– Но не уверен, что именно интернет сдетонирует. Сдетонирует брюхо голодное, как всегда. Как сдетонировало в конце советской власти, когда идеологической опоры не было. В 30-е годы тоже было худо с кормежкой. И в 20-е, но было ослепление идеей. Я помню своих дедушек и бабушек… “Мы пожертвуем всем, но наши дети будут жить при [коммунизме]…” Этого ослепления сегодня нет. Если нет энергии внутренней, идеологической, честной энергии, то это не продержится долго. Интернет может добавить к этому что-то. Посмотрим. Мы все время подходим к этому слону с разных сторон, – подчеркнул Шендерович.

Напомним, 1 февраля экс-президент, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у России есть ресурсы и технологии для того, чтобы отключиться от интернета.

Он отметил, что “ключевые права на управление” интернетом находятся в Соединенных Штатах Америки и что Россия готова к тому, что, “если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову”, ее могут отключить от интернета, “именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном”.

С 1 ноября 2019 года в РФ вступила в силу большая часть положений закона об обеспечении безопасного функционирования российского сегмента интернета.

Согласно документу, интернет-провайдеров обязали установить предоставленное Роскомнадзором оборудование, с помощью которого ведомство осуществляет централизованное управление сетью при возникновении угроз безопасности. При необходимости Роскомнадзор сможет отключить российский сегмент интернета от всемирной сети.