 

Центр противодействия дезинформации начнет работу 16 марта – Данилов

11.03.2021, 18:28, Новости дня
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Центр противодействия дезинформации начнет работу 16 марта. Об этом на брифинге 11 марта сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он отметил, что создание центра обсуждали на сегодняшнем заседании СНБО.

“Решением СНБО такой центр сегодня был создан. Он начинает работать со следующего вторника [16 марта]. Сам центр будет находиться в ситуационном центре аппарата СНБО на улице Банковой… Мы уже год ведем такую работу, занимаемся этими вопросами, а сейчас будет максимальная активизация и мы будем в ежедневном режиме 24/7/365… этот центр будет работать… Мы сможем дать отпор дезинформации, которая в течение определенного периода есть на территории нашей страны со стороны РФ”, – сказал он.

Запуск работы центра анонсировал в феврале министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко. Среди основных задач центра министр называл выявление дезинформации, реагирование на нее и противодействие, а также просветительство и повышение медиаграмотности граждан Украины. Ожидается, что центр будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями в Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта заявлял, что центр “не будет политическим”, но в то же время президент Владимир Зеленский “будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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