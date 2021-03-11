“Я даже не знаю, хочу ли иметь еще одного ребенка”. Кортни Кардашян заявила, что заморозила яйцеклетки

11.03.2021, 18:28, Новости дня

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41-летняя американская модель Кортни Кардашян сообщила, что два года назад заморозила яйцеклетки. Об этом она заявила 10 марта в эфире шоу Lady Parts, которое 10 марта вышло на YouTube-канале TheEllenShow.

“Я заморозила свои яйцеклетки в 39 лет. Поскольку все делали это, я подумала, что мне тоже надо. Я даже не знаю, хочу ли я иметь еще одного ребенка”, – рассказала модель.

Она призналась, что доктор настаивал на повторной процедуре, но она ограничилась только одной.

ВИДЕОВидео: TheEllenShow / YouTube

Кортни Кардашян в течение девяти лет состояла в отношениях с бизнесменом Скоттом Дисиком. Они разошлись в 2015 году. В гражданском браке у пары родилось трое детей: Мейсон (2009), Пенелопа (2012) и Рейн (2014).

У Кортни Кардашян есть родные сестры Ким, Хлои и брат Роб, а также единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер. Их мать – американская бизнесвумен Крис Дженнер.

Сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, а также сводная сестра Кейси Дженнер – дети второго мужа Крис Дженнер Брюса Дженнера от предыдущих браков.

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