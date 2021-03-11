В хорватском Саборе инициировали декларацию о признании Голодомора геноцидом
11.03.2021, 18:28,
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В парламенте Хорватии инициировали принятие декларации о Голодоморе как геноциде украинского народа. Об этом 11 марта в Facebook сообщил депутат хорватского Сабора Марко Миланович Литре.
“В свете многовековых связей и дружбы между украинцами и хорватами Фракция хорватских суверенистов подала, согласно парламентской процедуре, по инициативе украинского национального меньшинства запрос о принятии декларации, осуждающей Голодомор как геноцид против украинского народа”, – написал Литре.
Он призвал депутатов Сабора проголосовать за декларацию, таким образом хорваты осудили бы преступление коммунистического режима, в результате которого в 1932–1933 годах погибло более 7 млн украинцев.
“Давайте не провалим голосования за эту декларацию, потому что это одно из предупреждений по истории для будущих поколений – о том, что правами и свободами людей нельзя пренебречь ради каких-то якобы высоких целей”, – отметил Литре.
https://www.facebook.com/markomlitre/photos/a.105861577464238/540034737380251/
Впервые вопрос о признании Голодомора актом геноцида Литре поднял 27 ноября 2020 года, говорится на сайте музея Голодомора.
28 ноября, в День памяти жертв Голодомора, Литре совместно с украинскими дипломатами принял участие в траурной акции у памятника Тарасу Шевченко в Загребе.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. В конце 2018 года это сделал Конгресс США.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. Каждую четвертую субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв голодоморов, когда чтят память жертв массового голода в 1921–1923 и 1946–1947 годах.
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