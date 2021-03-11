Офис генпрокурора забыл о документе для продления сроков расследования дела Татарова – ЦПК

11.03.2021, 18:28, Новости дня

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Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины не добавили к ходатайству о продлении сроков расследования дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, документ, из-за чего сроки не удалось продолжить. Об этом 11 марта сообщил Центр противодействия коррупции.

“Теперь подопечные генпрокурора Ирины Венедиктовой пытаются показательно обжаловать решение о непродлении сроков, хотя это невозможною. По делу Татарова 1 марта истек последний день расследования. Шевченковский районный суд Киева дважды отказался продлить сроки по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора, которые ведут дело после незаконного устранения НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры”, – отметили в релизе.

По данным ЦПК, прокуроры не предоставили суду постановление о расчете общего срока досудебного расследования.

“При этом прокуроры, сам Татаров, его соучастник Константин Дубонос, их адвокаты были против продления сроков. Более того, сам Татарова прислал в суд от себя лично позицию, что желает продолжения расследования. Это может свидетельствовать о том, что все стороны заранее знали о том, какое решение примет судья Елена Мелешак. Если прокуроры так хотели добиться продолжения расследования, то почему же они не предоставили все необходимые документы?”, – заявили в ЦПК.

Юрист Центра Вадим Валько считает, что это был спектакль о “якобы принципиальности Татарова и прокуроров, хотя на самом деле все они добивались слива”.

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. СМИ называли его “рупором” МВД во время Майдана. В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента.

В декабре стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы “Укрбуду” Микитася: 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в “Укрбуді”, вместе с Микитасем “дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения”. 24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ. В январе прокуратура переквалифицировала действия Микитася на ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса (подстрекательство к заведомо ложному заключению эксперта). Центр противодействия коррупции заявил, что такое решение может свидетельствовать о намерениях вывести дело из-под юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство. ВАКС признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно антикоррупционному бюро, заявляли в НАБУ.

Шевченковский райсуд Киева 1 марта не продлил срок досудебного расследования этого дела, а правоохранители не завершили следствие по уголовному производству.

Татаров отрицает свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

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