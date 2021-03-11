 

Медики рассказали о проблемах со здоровьем у переболевших COVID-19

11.03.2021, 18:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зарубежные медики заявили о том, что люди, переболевшие COVID-19, получают повреждения лёгких долговременного характера. Более того, таких пациентов ждёт ещё много неприятностей.
Китайские исследователи отметили, что при простых формах ковида лёгкие восстанавливаются, однако если болезнь протекала тяжело, то появится лёгочный фиброз, то есть организм не будет получать достаточное количество кислорода. Такие люди будут страдать от постоянной одышки, им противопоказаны занятия спортом и любая физическая нагрузка.

Одна из существенных проблем в постковидном периоде – это появление хронических заболеваний не только дыхательной системы, но и других органов. У 20% пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, появляются затруднённое дыхание и лёгочная недостаточность.

Радиолог Каруна Дас из ОАЭ отметил, что использование аппаратов ИВЛ может привести к плачевным последствиям, поскольку лёгкие от поступающего кислорода сильно раздуваются и при этом травмируются. В группе риска находятся пожилые люди с пневмонией, вызванной COVID-19, а также диабетики, пациенты с онкологией и заболеваниями лёгких по причине курения.

Источник: www.popmech.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Из жизни ушел стилист Пугачевой и Киркорова Александр Шевчук

01.10 / Кардиологи рассказали, сколько нужно ежедневно ходить для здоровья сердца

20.07 / Лолита отправилась на фестиваль “Славянский базар” на электричке: Мы же бешеные

08.11 / Мнение: Армения проиграла войну

07.02 / Ставропольские бездомные, нашедшие на свалке экскаватор, соорудили бункер

11.03 / Добавление в диету растительной пищи позволяет снизить риск инсульта на 10%

12.07 / Мнение: Наступление хуситов. 11.07.2020

13.11 / Эксперты рассказали о связи между гаджетами и тяжелой формой коронавируса

17.09 / Мнение: Близнецы-братья

23.12 / Власти Петербурга помогут многодетным семьям с подарками к Новому году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска