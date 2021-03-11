Медики рассказали о проблемах со здоровьем у переболевших COVID-19

11.03.2021, 18:24, Разное

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Зарубежные медики заявили о том, что люди, переболевшие COVID-19, получают повреждения лёгких долговременного характера. Более того, таких пациентов ждёт ещё много неприятностей.

Китайские исследователи отметили, что при простых формах ковида лёгкие восстанавливаются, однако если болезнь протекала тяжело, то появится лёгочный фиброз, то есть организм не будет получать достаточное количество кислорода. Такие люди будут страдать от постоянной одышки, им противопоказаны занятия спортом и любая физическая нагрузка.

Одна из существенных проблем в постковидном периоде – это появление хронических заболеваний не только дыхательной системы, но и других органов. У 20% пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, появляются затруднённое дыхание и лёгочная недостаточность.

Радиолог Каруна Дас из ОАЭ отметил, что использование аппаратов ИВЛ может привести к плачевным последствиям, поскольку лёгкие от поступающего кислорода сильно раздуваются и при этом травмируются. В группе риска находятся пожилые люди с пневмонией, вызванной COVID-19, а также диабетики, пациенты с онкологией и заболеваниями лёгких по причине курения.

Источник: www.popmech.ru