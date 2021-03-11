 

В России создали гранатометный боеприпас с сетью для захвата беспилотников

11.03.2021, 18:24, Разное
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Официальный портал Федерального института промышленной собственности (ФИПС) опубликовал патенты на специальный гранатометный боеприпас с сетью. Его применение позволит уничтожать и захватывать вражеские беспилотники.
Разработкой гранатометного боеприпаса с сетью занимались сотрудники Военной академии РВСН им. Петра Великого. В патентных документах указано, что боевая часть снаряда состоит из нескольких элементов. Все они находятся внутри корпуса гранаты.

Так, поражающие сегменты были скреплены гибкими элементами, из которых образуется сеть. Также внутри корпуса гранатного боеприпаса присутствуют защитные металлические контейнеры, имеющие форму цилиндров. Они необходимы для направленного раскрытия сети. На сайте ФИПС говорится, что боеприпас состоит из метательной и боевой части.

Источник: tass.ru



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