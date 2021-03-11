 

Супруга вышедшего из тюрьмы футболиста Павла Мамаева объявила о разводе

11.03.2021, 18:24, Разное
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В своем микроблоге Instagram Алана, супруга скандального футболиста Павла Мамаева, заявила о том, что они разводятся. Жена вышедшего из тюрьмы полузащитника ФК «Ростов» ранее рассказала, что узнала о неверности мужа.
По словам Аланы Мамаевой, супруг изменял ей, когда был с командой на сборах в Испании, и это был не первый раз, но ранее дело до развода не доходило. Жена Павла Мамаева написала, что их расставание пройдет мирно, так как она не станет делить имущество, требовать алименты и запрещать отцу видеться с детьми. Развод, как отметила Алана Мамаева, по обоюдному согласию сторон. Над этим делом уже работают адвокаты, а данную публикацию в микроблоге она попросила считать официальным заявлением пары.

Как пишет издание iReactor, скандал с изменами футболиста его жена перенесла очень тяжело. Ее друзья даже переживали за ее жизнь и здоровье. Когда они не смогли к ней достучаться, то вызвали скорую помощь. В результате Алану Мамаеву обнаружили без сознания, после чего доставили в НИИ им. Склифосовского. Подробности случившегося пока не известны. Однако накануне предполагаемая новая возлюбленная Павла Мамаева опубликовала в социальных сетях фото, на котором был запечатлен положительный тест на беременность.



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