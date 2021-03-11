 

Экс-кондитер Коркунов признан банкротом

11.03.2021, 18:02, Новости дня
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера казанского «Анкор банка» Андрея Коркунова, открыта процедура по реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

«Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», – цитирует документ РИА «Новости».  Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, в сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ от лица казанского «Анкор банка» ввел начальную процедуру банкротства в отношении Коркунова. Суд включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед «Анкор банком» по двум кредитам в размере 1,9 млн рублей.

Тогда в суде представитель Коркунова заявил, что тот обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако, поскольку находится за границей, «у него возникают сложности… с коммуникацией со своими кредиторами». При этом юрист наличие долга не оспаривал и не возражал против введения реструктуризации долгов.

В ходе первой процедуры банкротства к Коркунову предъявлены еще три требования. Требование ФНС в размере около 6 тыс. рублей включено в реестр, рассмотрение требования министерства земельных и имущественных отношений Татарстана на 607 млн рублей на данный момент отложено, а производство по требованию «Анкор банка» на 5,9 млрд рублей приостановлено. АСВ в деле о банкротстве казанского банка требует привлечь к субсидиарной ответственности его экс-руководителей, в том числе Коркунова. В январе первая инстанция АСВ отказала.

«Анкор банк» был признан банкротом Арбитражным судом Татарстана еще апреле 2017 года. В марте 2020 года АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц банка.

По данным ЦБ, по состоянию на март 2015 года доля Коркунова в «Анкор банке» составляла 49,79%. Коркунов в 2007-2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, работавшую под брендом «Коркунов». В июле 2008 года экс-кондитер купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в «Анкор Банк Сбережений»), совет директоров которого возглавил лично.



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