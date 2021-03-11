 

Видео: РФ осваивает Арктику с помощью космоса

11.03.2021, 18:02, Новости дня
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Прогноз погоды, особенно зимой, должен стать гораздо более точным – по крайней мере, надежду на это дает новый российский космический аппарат. Спутник «Арктика-М» вышел на целевую орбиту. Какие задачи, кроме прогноза погоды, способна решать «Арктика-М» и что означает запуск этого аппарата, предназначенного для наблюдения над северными широтами нашей страны?

Теги: 

космос
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Арктика
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прогноз погоды
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Северный морской путь



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