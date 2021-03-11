Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca

11.03.2021, 18:02, Новости дня

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Власти Норвегии инициировали расследование после сообщений об образовании тромбов у привившихся AstraZeneca, и приостановили использование в стране этой вакцины, информирует местная газета Norway Today со ссылкой на институт общественного здравоохранения.

«Мы ожидаем увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и этими случаями образования тромбов», – сообщил представитель института Геир Букольм, передает РИА «Новости». По его словам, норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины.

Ранее власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности.

Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.

Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр.

Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.