В Минприроды представили вещество для защиты коры деревьев от обгладывания россиянами

11.03.2021, 17:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания «Ростех» представила инновационную разработку NBP-050, которая должна спасти тысячи деревьев от ежегодного поедания голодными жителями российских городов. Выпустить её в массовое пользование предполагается уже с этой весны.

«Объедание деревьев россиянами – кошмар каждого мэра: каждую весну, когда пенсии ещё не индексировали, а летние заготовки уже подошли к концу, жители городов начинают объедать кору с деревьев. Эти звери начисто съедают всё, не щадя ни родных берёзок и тополей, ни импортных кипарисов, на которые правительство тратит миллионы и оставляя после себя лишь выжженную землю. Мы долго боролись, тратили сотни миллионов рублей на наём охраны, выписывали десятки тысяч штрафов, проводили на деревья ток, ставили капканы – ничего не помогало. Однако теперь наука пришла к нам на помощь, и мы вместе одолеем эту напасть, как одолели фашистов, кроликов, крыс и колорадских жуков», – заявил глава Ленинского района Омска Виктор Карагодин.

Специалисты из «Ростеха» рассказали о принципах работы вещества.

«Наша разработка является настоящим прорывом в российской науке. Деревьям делаются прививки, регулирующие системы жизнедеятельности дерева и усиливающие его собственные защитные силы. После этого они становятся непригодны для употребления в пищу: при взаимодействии со слюной россиянина вызывает почти неопасные для жизни нервно-паралитические реакции, навсегда отбивающие желание граждан портить муниципальные насаждения. Попытки отдирать кору с деревьев, а затем отваривать её также бесполезны – система жизнедеятельности дерева начинает саморегулироваться таким образом, что в любом виде будет несъедобной, и тем самым неминуемо повысит качество жизни городов», – рассказал глава отдела разработок «Ростеха» Алексей Анциферов.

—