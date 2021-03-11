Huawei выпускает новый ноутбук с большим экраном

11.03.2021, 17:42, Новости дня

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Линейка ноутбуков MateBook пополнилась новой моделью. Китайская компания Huawei представила три новых устройства данного класса тремя версиями с литерной маркировкой «D». Они отличаются между собой только размером диагонали экрана, которая составляет 14, 15 или 16 дюймов.

Как сообщили разработчики, ноутбук вышел очень компактным (тонким) и легким. Также к его преимуществам следует отнести невысокую цену.

При этом на экране отображается высококачественная картинка Full HD. В 16-дюймовой версии толщина рамки составляет менее 5 мм, из-з чего длина и ширина устройства осталась в тех же границах, что и у младших вариантах. Однако для этого пришлось перенести видеокамеру в район клавиатуры.