“Укрзалізниця” не будет продавать билеты в “красные” зоны до 19 марта

11.03.2021, 17:38, Новости дня

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Ограничения по продаже билетов, высадке и посадке пассажиров в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях, будут действовать до 19 марта включительно. Об этом сообщили в “Укрзалізниці”.

Эти ограничения перевозчик снимет по факту официального выхода регионов из “красных” зон по решению Минздрава Украины. В “Укрзалізниці” добавили, что готовы назначить специальные рейсы по представлению облгосадминистраций, чтобы безопасно перевозить людей с соблюдением всех карантинных требований.

Компания напомнила, что можно купить билеты на открытые специальные рейсы из Закарпатья.

В Украине 6 марта обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

Главный врач Закарпатской областной клинической больницы имени Андрея Новака Юрий Яцына 8 марта заявлял, что медицинской системе Закарпатья грозит коллапс уже на этой неделе. Он отметил, что области не хватает мест, медперсонала и оборудования, а электросети не выдерживают нагрузки.

В Украине по состоянию на 11 марта зафиксировали более 1,4 млн случаев COVID-19, из них 9084 – за последние сутки. Скончалось от этой болезни около 27,7 тыс. пациентов, а выздоровело более 1,2 млн человек.

Высокий уровень госпитализаций в больницы для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19 фиксируется в девяти областях Украины. Помимо Закарпатской, это Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Хмельницкая, Черновицкая и Тернопольская области и Киев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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