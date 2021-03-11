В ЕС разрешили вакцину против коронавируса компании Johnson & Johnson

11.03.2021, 17:38, Новости дня

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Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало предоставить условное разрешение на коммерческое использование вакцины против коронавируса Janssen, разработанной американской компанией Johnson & Johnson. Об этом сообщила пресс-служба агентства 11 марта.

Вакцина разрешена для предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет.

“После тщательной оценки комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) пришел к консенсусу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества”, – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что это четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС против COVID-19. Ранее агентство одобрило препараты компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

В Johnson & Johnson заявляли, что по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2…+8 °C. Пациенту следует вводить одну дозу (многие разрешенные к применению вакцины требуют введения двух доз).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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