“День В” пришел и ко мне”. Ткаченко вакцинировался от коронавируса

11.03.2021, 17:38, Новости дня

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко 11 марта в Facebook сообщил, что вакцинировался от коронавируса.

“Вот пришел “День В” и ко мне. На днях увидел в Facebook акцию врачей, которые призвали своих коллег вакцинироваться. А сегодня был поражен тем, как кампания вакцинации врачей фактически провалилась в Черновцах. Поэтому решил и сам принять участие в презентации вакцинации. Особенно учитывая, что одну ампулу на несколько доз разделил с врачами. В вопросе безопасности вакцинации надо доверять именно специалистам, а не писателям в соцсетях или заявлениям отдельных политиков. Не ведитесь на дезинформацию и информационные провокации. Прививки делаются вакциной, которая прошла соответствующую регистрацию и одобрена правительствами таких стран, как Канада и Великобритания”, – подчеркнул Ткаченко.

Министр отметил, что считает важным шагом популяризацию вакцинации от коронавируса в Украине.

“Чем больше людей прививаются, тем скорее мы остановим пандемию… Публичные и общественные деятели, которые готовы собственным примером популяризировать вакцинацию, могут претендовать на прививки остатками доз вакцин. Призываю всех украинских звезд и политиков принять участие в презентации вакцинации в нашей стране”, – заявил Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/3919374421463464

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 11 марта в Украине вакцинировали почти 29,4 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. По состоянию на 10 марта на прививки записалось 200 тыс. человек.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До конца марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит до конца второго квартала 2021 года от 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. Также страна получит 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech.

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