Рябошапка: В одном из производств по “ПриватБанку” есть эпизод о выводе $5,5 млрд, его фактически заблокировали

11.03.2021, 17:38, Новости дня

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Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал в интервью изданию “Бабель” о наличии производства по делу “ПриватБанка”, в котором расследуется вывод из финучреждения $5,5 млрд.

23 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной.

По словам Рябошапки, это один из эпизодов, который он, когда был в должности генпрокурора, начинал вместе с директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником. По его мнению, подозрения по этому эпизоду “можно было подписать раньше”.

“Подозрение [Яценко] подписали таким образом, чтобы НАБУ фактически не успело задержать человека, и хорошо, что НАБУ таки успело развернуть самолет. То есть власть имитирует что-то, но не делает этого реально”, – считает Рябошапка.

Экс-генпрокурор сообщил о наличии другого производства по делу “ПриватБанка”, которое, по его словам, “блокируется”.

“Есть другой эпизод – большое дело, где расследуется вывод $5,5 млрд из “Привата”, и его фактически заблокировали”, – рассказал Рябошапка.

Глава Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова 26 февраля заявляла о 30 тыс. уголовных производств, которые были открыты по делу “ПриватБанка”. Она отмечала, что из них 20 тыс. уже закрыто.

22 февраля, по оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе, и самолет посадили в аэропорту Борисполь, после чего бывшего топ-менеджера задержали.

Высший антикоррупционный суд Украины в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. В тот же день он вышел под залог в 52,2 млн грн, на него возложен ряд обязательств, среди которых – не общаться с определенными судом лицами, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта.

Соучредители ООО “Финтех Бэнд”, которое совместно с “Универсал Банком” занимается развитием проекта Monobank, Александр Дубилет и Яценко 23 февраля избавились от своих долей в компании.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих компаний значится “Укртатнафта”, имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

С 2017 года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины (НБУ) это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP 19 апреля 2019 года опубликовал данные расследования, согласно которому Коломойский и Боголюбов могли вывести $5,5 млрд из “ПриватБанка” перед его национализацией через филиал на Кипре.

В центре отмечали, что о такой сумме также говорила бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева.

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