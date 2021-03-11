Пятиклассник из Подмосковья создал уникального робота-кормильца

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11.03.2021, 17:36, Разное
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Юный робототехник Илья Кочегаров из подмосковного Орехово-Зуево самостоятельно создал уникального робота-кормильца. Умная машина помогает пятикласснику ухаживать за домашними питомцами.

Кочегаров рассказал, что члены его семьи часто бывают в отъезде, из-за чего собака по кличке Леди остаётся без присмотра. Поэтому он разработал механизм, который автоматически кормит животное. Каждые пол часа робот зовёт зверя голосом Ильи, после чего насыпает в её миску корм. А к миске для питья подключен помповый насос и датчик уровня воды: когда жидкости остаётся мало, датчик запускает насос и машина подливает воду, сообщает телеканал “360”.



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