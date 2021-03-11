 

Вассерман рассказал о “проблемах с головой” у Байдена: Было известно еще до вброса голосов

11.03.2021, 17:36, Разное
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Публицист Анатолий Вассерман уверен: у американского политика действительно “проблемы с головой”. По словам эксперта, о плохом состоянии Джо Байдена было известно еще до того, как за него были вброшены миллионы голосов на выборах президента в ноябре 2020 года.

Вассерман пояснил, что подтасовка понадобилась, потому что часть американцев, которые находятся в здравом уме, не рискнули бы проголосовать за больного политика. Журналист предположил, что президент страдает болезнью Альцгеймера – это неизлечимый недуг, который вызывает проблемы с памятью и поведением.

Журналист напомнил, что эту же болезнь выявили у 40-го президента США Рональда Рейгана. Правда, диагноз поставили политику уже после того, как он покинул пост. Тогда Рейган выпустил трогательное обращение к американской нации и поблагодарил за поддержку.

“Джо Байдену, похоже, уже поздно писать такое обращение”, – отметил Вассерман.

В заключение журналист признался, что ему интересно наблюдать за ситуацией в Соединенных Штатах. По его словам, теперь можно проверить популярное утверждение о том, что глава Белого дома ни на что не влияет в стране, все важные решения за него принимает группа людей.

Ранее в Сети распространилась видео провального выступления Джо Байдена. В ролике президент забывает имя министра, который стоит рядом с ним. Подробности – в материале на сайте “Дни.ру”.



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