Снявший «Джона Уика» Чад Стахелски создаст триллер про охоту за военными реликвиями

11.03.2021, 17:34, Разное

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Голливудский режиссер Чад Стахелски, занимавшийся созданием трилогии «Джон Уик», представит новый боевик с элементами триллера про битву за военные реликвии. Картину под названием Classified продюсеры сравнивают с «Крепким орешком» и «Индианой Джонсом».

Сценарий для фильма Classified совместно написали Эндрю Дойчман и Джейсон Паган. Все события развернутся в сверхсекретном бункере правительства. В нем продолжают храниться реликвии, которые были обнаружены во Вторую мировую войну. Впоследствии оказалось, что они представляют угрозу для страны, поэтому мошенники решили похитить их.

Дата премьеры боевика про военные реликвии Classified не объявлена, сейчас продюсеры ищут исполнителей главных ролей. Стоит отметить, что в 2019 году Чад Стахелски занимался постановкой экшен-сцен в фильме «Хищные птицы», где одну из главных ролей сыграла Марго Робби. От него требовалось придумывать новые трюки и помогать снимать отдельные сцены.

Источник: daily.afisha.ru