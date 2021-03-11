 

Снявший «Джона Уика» Чад Стахелски создаст триллер про охоту за военными реликвиями

11.03.2021, 17:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Голливудский режиссер Чад Стахелски, занимавшийся созданием трилогии «Джон Уик», представит новый боевик с элементами триллера про битву за военные реликвии. Картину под названием Classified продюсеры сравнивают с «Крепким орешком» и «Индианой Джонсом».
Сценарий для фильма Classified совместно написали Эндрю Дойчман и Джейсон Паган. Все события развернутся в сверхсекретном бункере правительства. В нем продолжают храниться реликвии, которые были обнаружены во Вторую мировую войну. Впоследствии оказалось, что они представляют угрозу для страны, поэтому мошенники решили похитить их.

Дата премьеры боевика про военные реликвии Classified не объявлена, сейчас продюсеры ищут исполнителей главных ролей. Стоит отметить, что в 2019 году Чад Стахелски занимался постановкой экшен-сцен в фильме «Хищные птицы», где одну из главных ролей сыграла Марго Робби. От него требовалось придумывать новые трюки и помогать снимать отдельные сцены.

Источник: daily.afisha.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Роскомнадзор готовится к акциям в поддержку Алексея Навального

02.10 / Франция и Германия потребовали освободить историка Юрия Дмитриева

27.12 / Не фильм — Агонь!

23.07 / «Хватит кричать под окнами!»

03.11 / От психотерапии до личной жизни: Паулина Андреева дала интервью Федору Бондарчуку

01.03 / Украинский журналист Гордон раскрыл сценарий ухода Лукашенко

10.12 / В Беларуси официально представили новый облик Деда Мороза – он позеленеет

24.10 / Диетолог Пугачёва рассказала, что можно есть на ночь

08.01 / Военный эксперт из США сравнил российскую «Армату» и украинский «Оплот»

27.07 / Звезда сериала “Нормальные люди” Пол Мескаль встречается с певицей Фиб Бриджерс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска