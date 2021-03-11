 

Ученые определили роль аспирина в профилактике COVID-19

11.03.2021, 17:34, Разное
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Ученые в ходе исследования определили, какая роль принадлежит аспирину в профилактике COVID-19. Результаты показали, что данный препарат, известный противовоспалительным эффектом, способен модулировать врожденные и адаптивные иммунные реакции.
Специалисты из Израиля предположили, что в профилактике коронавируса можно использовать низкие дозы аспирина (75 мг). В результате заболевание или не наступало, или же переносилось в более легкой форме. Пациенты, принимавшие лекарственный препарат, практически не получали положительные тесты на COVID-19. Те, кто лечился аспирином, имели более низкий риск инфицирования по сравнению с людьми, которые не принимали данное средство.

Результаты являются предварительными, но в то же время многообещающими. По словам авторов, важно проводить дополнительные исследования на эту тему с применением более крупных выборок пациентов.

Источник: www.medikforum.ru



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