Ученые определили роль аспирина в профилактике COVID-19

11.03.2021, 17:34, Разное

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Ученые в ходе исследования определили, какая роль принадлежит аспирину в профилактике COVID-19. Результаты показали, что данный препарат, известный противовоспалительным эффектом, способен модулировать врожденные и адаптивные иммунные реакции.

Специалисты из Израиля предположили, что в профилактике коронавируса можно использовать низкие дозы аспирина (75 мг). В результате заболевание или не наступало, или же переносилось в более легкой форме. Пациенты, принимавшие лекарственный препарат, практически не получали положительные тесты на COVID-19. Те, кто лечился аспирином, имели более низкий риск инфицирования по сравнению с людьми, которые не принимали данное средство.

Результаты являются предварительными, но в то же время многообещающими. По словам авторов, важно проводить дополнительные исследования на эту тему с применением более крупных выборок пациентов.

Источник: www.medikforum.ru