Учёные развеяли 5 популярных мифов, связанных со сном

11.03.2021, 17:34, Разное

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Американские учёные в ходе очередного исследования развеяли 5 популярных мифов о борьбе с бессонницей. Были раскрыты общие заблуждения человека в отношении продолжительности и качества сна.

Так, исследователи подчеркнули, что сон менее пяти часов в сутки провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, нарушение мозгового кровообращения, а также проблемы с психикой. Засыпание под просмотр любимой передачи или сериала мешает полному расслаблению организма и нарушает полноценный сон. Также эксперты не рекомендуют «досыпать» после звонка будильника, поскольку это не только не прибавит сил, но сыграет с точностью наоборот: человек будет чувствовать себя разбитым и подавленным.

Также были развенчаны и такие мифы, будто спиртное поможет уснуть быстрее, а для борьбы с бессонницей ни в коем случае нельзя вставать с кровати. В первом случае человек, безусловно, ко сну стремительно отойдёт, но буквально через несколько часов проснётся из-за мочегонного эффекта. Изучив вторую ситуацию, медики рекомендуют встать с кровати, выпить чашку горячего молока и почитать. Это поможет переключиться и поскорее уснуть.

Источник: med-heal.ru