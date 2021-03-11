Министру культуры Крыма предложили работу в МИД

11.03.2021, 17:31, Разное

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Министр культуры Крыма Арина Новосельская, перебившая с использованием нецензурной брани речи главу полуострова Сергея Аксёнова, может рассчитывать на работу в министерстве иностранных дел. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Нам в МИДе как раз таких людей со знанием крепкого словца не хватает. Сергей Викторович иногда может, но редко. И вот такие ценные кадры как министр культуры Крыма нам очень нужны для выступления на крупных международных площадках, например, в ООН. Представим себе ситуацию, когда представитель коллективного Запада или, упаси Господи, Украины, будет что-то говорить о нарушении прав человека в Крыму, а тут человек непосредственно из Крыма как огреет его крепким русским словцом, что волосы будут дыбом полчаса стоять. Читать «Войну и мир», конечно, хорошо, но они тупые и всё равно не понимают», – отметила Захарова.

В ближайшее время ведомство обратится за согласованием перехода чиновницы в администрацию Республики Крым. Чтобы предотвратить кадровый дефицит в регионе МИД в качестве замены направит в Симферополь одного из своих работников, имеющего наибольшее число выговоров.

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