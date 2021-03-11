Вакцинация может облегчить симптомы постковидного синдрома?

11.03.2021, 17:22, Разное

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– Хотя это умозрительно и вообще рано что-то утверждать наверняка, но после первого же укола вакцины многие люди с постковидным синдромом почувствовали себя значительно лучше. В том числе я, – написала в Twitter член редакционной коллегии New York Times Мара Гэй (Mara Gay) в конце февраля.

В комментариях несколько человек сообщили, что прививка избавила их от симптомов long-covid.

Важно упомянуть, что на сегодняшний день нет ни одного исследования, которые могли бы подтвердить эту информацию, в том числе потому, что людей с постковидным синдромом, получившим вакцину, не так много.

Так, британский продюсер Гез Медингер (Gez Medinger), который перенес COVID-19, провел в соцсетях опрос среди пациентов с постковидным синдромом. В нем поучаствовали 473 человек из Великобритании и США, в основном женщины (86%). Большинство респондентов получили вакцину Pfizer (60%), около трети — AstraZeneca (30%), остальные — Moderna (9%). Через неделю после введения первого компонента 9% респондентов сообщили, что стали чувствовать себя гораздо лучше, а спустя две недели об уменьшении симптомов long-covid заявили 16% опрошенных.

Из всех участников опроса, получивших вакцину не менее двух недель назад, 27% сообщили, что их состояние немного улучшилось, а 14% сказали, что чувствуют себя хуже. Еще 5% считают, что они полностью выздоровели.

Медингер предупредил, что этот опрос нельзя считать полноценным исследованием хотя бы потому, что в нем отсутствует контрольная группа для сравнения.

По мнению ученого из Йельского Университета Акико Ивасаки (Akiko Iwasaki), необходимо рассмотреть возможность проведения такого исследования, поскольку люди с постковидным синдромом смогут получить действительное эффективное средство против этого состояния.

Ивасаки предположила, что иммунный ответ, формируемый благодаря антителам и Т-клеткам после вакцинации, может уничтожать вирусные фрагменты в организме. Не исключено также, что прививка «подстегивает» врожденный иммунитет, заставляя эффективнее бороться с воспалением.