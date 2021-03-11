Скандалы: Ремонт для Навального

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11.03.2021, 17:18, Разное
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В СИЗО Кольчугино перед приездом осужденного оппозиционера срочно обновляют розетки и столовую

Как выяснил Sobesednik.ru, следственный изолятор в городе Кольчугино после того, как туда этапировали Алексея Навального, обильно закупает стройматериалы. При этом капитальный ремонт проводился в СИЗО всего два года назад. 3 марта стало известно, что Алексей Навальный не доехал до исправительной колонии в Покрове и находится в другом казенном учреждении Владимирской области — СИЗО-3 в городе Кольчугино. После прибытия оппозиционера в следственный изолятор перестали доходить письма, отправленные через сервис ФСИН-письмо (послание «Собеседника» «зависло» на стадии чтения цензором).

Кроме этого, в изоляторе начался строительный бум. За одну неделю СИЗО закупило профлисты, сварочные электроды, цемент, краски, саморезы по дереву, трубопроводную арматуру, розетки а так же другие материалы на общую сумму 598 тысяч рублей.

Также в СИЗО запустили перестройку пищеблока на сумму более 500 тысяч рублей. В месте для приема пищи собираются разбирать полы, обновлять покрытие стен и потолков.

Объявления обо всех этих тендерах были размещены после 1 марта.

До этого учреждение не очень активно использовало сервис госзакупок. В прошлом году СИЗО-3 только дважды объявлял о тендере. Один из них – для закупки щенков немецкой овчарки (105 тысяч рублей).

Дмитрий Соколов



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