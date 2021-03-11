Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие на праздновании Масленицы в Москве

11.03.2021, 17:00, Разное

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10 марта журнал Tatler собрал несколько десятков гостей в Bosco Café в ГУМе на торжественном праздновании Масленицы. Это мероприятие стало первым, где Ариан Романовский появился в статусе главного редактора глянцевого издания. Экс-главный редактор Tatler, а теперь главный редактор Vogue Россия Ксения Соловьева сказала:

Очень символично, что обновление произошло в моей жизни и в жизни Ариана. Очень люблю это чувство, когда, несмотря на все морозы, за поворотом ждет что-то интересное, это дарит другую энергию. Ариан, я не сомневаюсь, что у тебя все получится.Торжественное празднование масленицы посетили Светлана Бондарчук, Инга Берман, Яна Рудковская, Виктория Шелягова, Виктория Борисевич, Наталья Гольденберг, Ян Яновский, Оксана Бондаренко, Яна Расковалова, Елена Пинская, Виктория Короткова, Светлана Захарова, Ольга и Константин Андрикопулос, Александр Терехов, Михаил Друян и другие.

На обеде также присутствовали Екатерина Одинцова и ее старшая дочь Дина Немцова, которая недавно обвенчалась с мужем. Мероприятие в честь Масленицы стало для модели и блогерши Виктории Коротковой одним из первых светских выходов с момента страшной аварии с летальным исходом. На обед она пришла вместе со своей подругой и “коллегой” по реалити-шоу “Холостяк” Дарьей Клюкиной.

Ксения Соловьева и Ариан Романовский Яна Рудковская Светлана Бондарчук Дина Немцова и Екатерина Одинцова Виктория Короткова Дарья Клюкина Виктория Шелягова Яна Расковалова Александр Терехов Илона Столье, Ксения Лукаш, Инга Берман и Ирина Зарькова