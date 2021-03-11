Xiaomi установит новую прошивку MIUI 12.5 на три десятка моделей смартфонов

11.03.2021, 16:52, Новости дня

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Как сообщают источники в китайской компании Xiaomi, процесс тестирования новой прошивки MIUI 12.5 подходит к завершению. Вскоре данный программный продукт выйдет на рынок. Разработчик в первой волне планирует установить обновления на три десятка моделей смартфонов.

Сейчас пользователи могут установить бета-версию MIUI 12.5. правда, речь идет об очень ограниченном круге людей, непосредственно участвующих в проведении тестов как независимые специалисты.

Прошивка подойдет флагманским моделям обильных устройств, выпущенных, начиная с 2020 года, отмечают эксперты. Необходимы параметры, соответствующие процессорам Snapdragon 865 и Snapdragon 888. В перечень входят смартфоны Xiaomi Mi 11 и 10, некоторые Redmi и POCO F2 Pro.