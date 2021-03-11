 

WhatsApp выдвинул новые требования пользователям

11.03.2021, 16:52, Новости дня
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История с новыми правилами WhatsApp продолжается. Мессенджер снова напомнил пользователям о том, что они должны принять изменения в политике конфиденциальности. На сей раз люди обязаны сделать это до мая текущего года.

В противном случае мессенджер угрожает отключением от сервиса. Пользователей морально готовят к тому, что им все-таки придется смириться с нововведением. По мнению экспертов, конечная дата теоретически может быть перенесена на более поздний период. Однако разработчики из WhatsApp от своего не отступят.

Напомним, что ранее объявленные изменения в политике конфиденциальности WhatsApp спровоцировали крупный скандал. В результате часть аудитории просто ушла в другие сервисы, а сам WhatsApp перенес дату окончательного внедрения новых правил.



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