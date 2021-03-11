Неандертальцы вымерли более 40 тысяч лет назад

11.03.2021, 16:52, Новости дня

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Ранее представители науки утверждали, что на территории северо-западной части Европы чуть более 23,8 тыс. лет назад еще жили неандертальцы. Данные утверждения основывались на исследовании изотопов останков данной разновидности человека. Однако последние работы, проведенные группой специалистов из Германии, Бельгии, Нидерландов и Великобритании заставляют сомневаться в достоверности объявленной даты вымирания.

Согласно результатам последних исследований, европейские сообщества неандертальцев исчезли из Европы в промежутке между 39-м и 43-м тысячелетием до нашей эры.

Ученые уверены в своих выводах на 95%. Поэтому стоит ожидать, что уточнения последуют в будущем. О причинах ошибочного определения периода вымирания неандертальцев специалисты не сообщают. Скорее всего, речь идет об ошибках при проведении анализа изотопов.