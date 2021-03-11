 

В Бурятии нашли поселение древних панков

11.03.2021, 16:51, Разное
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Бурятские археологи обнаружили в районе села Нижний Убукун единственное на текущий момент в мире поселение древних панков возрастом 17 тысяч лет. Главой поселения был протопанк Толчок. Судя по наскальным рисункам, он умело охотился, обильно выпивал и умер, захлебнувшись собственными рвотными массами.

«Как-то в районе Убукуна мы почувствовали характерный запах, который изначально сочли за запах цыганского табора. Решили разведать, получили разрешение, начали копать и нашли их. Сейчас, изучив артефакты, нам доподлинно известно, что древние панки пили неразбавленное плодово-ягодное вино, никогда не мылись, пели жуткие песни и вели войну с соседним племенем наци. Более того, после смерти лидера Толчка, это племя по всей видимости образовало целый племенной союз. Однако, пока других поселений панков в Бурятии мы не нашли», – рассказал профессор Бурятского археологического института Баул Жамбаров.

Узнавшие о находке представители всероссийского федерального общества панков и неформалов уже попросили передать им фрагменты рвотных масс протопанка для проведения неназванного религиозного ритуала.

Российская академия наук уже подняла вопрос о присвоении Бурятии статуса национальной земли панков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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