 

Людмила Киченок в паре с Остапенко не сумели пробиться в полуфинал турнира WTA в Дубае

11.03.2021, 16:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

11 марта украинка Людмила Киченок проиграла в парном разряде проходящего в Объединенных Арабских Эмиратах теннисного турнира Dubai Duty Free Tennis Championships. О этом сообщает официальный сайт соревнований.

В четвертьфинале Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии играли против пары из Китая – Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Поединок продолжался почти 80 минут и завершился в трех сетах победой китаянок: 6:2, 3:6, 10:7.

Людмила Киченок была последней представительницей Украины, которая продолжала борьбу за титулы в Дубае. Ее сестра Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару из Румынии проиграли в 1/8 финала представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой. В одиночном разряде выступления на турнире завершили Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Элина Свитолина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

21.07 / Антирекорд недели. Водитель Renault Duster нарушил скоростной режим в Украине 23 раза

15.01 / Huawei установит операционную систему HarmonyOS на 300 миллионов устройств

09.12 / В этом году не будут вручать премию за худшее описание секса. Организаторы считают, что в 2020-м и так было слишком много плохого

09.02 / “Европейская солидарность” инициирует постановление Рады с требованием к президенту освободить политзаключенных

14.09 / ByteDance отказалась продавать TikTok компании Microsoft

04.09 / Шойгу сделал прививку от коронавируса

16.08 / Погребинский объяснил важность минского митинга сторонников Лукашенко

03.08 / Мерабишвили: Начальник вневедомственной охраны Грузии с бюджетом $70 млн работал потом таксистом в Америке в Uber

10.08 / США захотели ввести пошлины на российские удобрения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска