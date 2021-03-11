Людмила Киченок в паре с Остапенко не сумели пробиться в полуфинал турнира WTA в Дубае

11.03.2021, 16:48, Новости дня

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11 марта украинка Людмила Киченок проиграла в парном разряде проходящего в Объединенных Арабских Эмиратах теннисного турнира Dubai Duty Free Tennis Championships. О этом сообщает официальный сайт соревнований.

В четвертьфинале Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии играли против пары из Китая – Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Поединок продолжался почти 80 минут и завершился в трех сетах победой китаянок: 6:2, 3:6, 10:7.

Людмила Киченок была последней представительницей Украины, которая продолжала борьбу за титулы в Дубае. Ее сестра Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару из Румынии проиграли в 1/8 финала представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой. В одиночном разряде выступления на турнире завершили Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Элина Свитолина.

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