 

Apple запустил украинскую версию сайта. Пока на украинский язык перевели лишь некоторые разделы

11.03.2021, 16:48, Новости дня
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Компания Apple запустила на своем основном сайте украинский раздел apple.com/ua. На главной странице сайта лишь две вкладки переведены на украинский язык

Основной контент раздела все еще остается на английском языке. При этом, если зайти на страницу поддержки, пользователь увидит информацию на английском языке. Та же ситуация и с разделом “Где купить”.

Кроме этого, внизу сайта перевели на украинский язык некоторые названия разделов сайта. Однако если их открыть, то отобразится англоязычная версия. 

Полностью перевели на украинский язык раздел “Политика конфиденциальности”.

Интернет-журнал AIN.UA писал, что, по данным Internet Archive, примерно с декабря 2020 года и до начала марта 2021 страница apple.com/ua перенаправляла на главную Apple, а до того не работала. Те, кто на нее заходили, видели сообщение Page not Found.

Американская корпорация Apple стала самым дорогим брендом 2021 года. Стоимость бренда оценили в $263,4 млрд. Компания вышла на лидирующую позицию впервые за пять лет, в 2020 году она занимала третью строчку рейтинга.

Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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