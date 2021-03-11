Стали известны имена членов экипажа затонувшего в Черном море судна

11.03.2021, 16:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Государственная служба морского и речного транспорта Украины опубликовала в Facebook список имен членов экипажа сухогрузного судна “Волго Балт 179”, которое затонуло сегодня в Черном море.

Согласно полученной информации, спасены 10 членов экипажа:

Севера Юрий;

Хлизнуца Игорь;

Чернов Александр;

Гайдай Сергей;

Морозов Денис;

Соловьев Виталий;

Ремишевский Николай;

Дементьев Сергей;

Николаенко Дмитрий;

Соколова Ангелина.

На данный момент не установлено местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова.

Двумя погибшими членами экипажа оказались капитан судна Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

“Спасательная операция продолжается. Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MaritimeAdm/posts/828017387927508

Сухогрузное судно “Волго Балт 179” с украинским экипажем, которое шло из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца, затонуло примерно в 70 морских милях (около 130 км) от пункта назначения.

Румынская компания Grup Servicii Petroliere отмечает, что спасательная операция проходит в “чрезвычайно сложных погодных условиях” – высота волн достигает четырех метров.

Судно было построено в 1973 году и последнее время ходило под флагом Коморских Островов.

—