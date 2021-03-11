Стали известны имена членов экипажа затонувшего в Черном море судна
11.03.2021, 16:48,
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Государственная служба морского и речного транспорта Украины опубликовала в Facebook список имен членов экипажа сухогрузного судна “Волго Балт 179”, которое затонуло сегодня в Черном море.
Согласно полученной информации, спасены 10 членов экипажа:
Севера Юрий;
Хлизнуца Игорь;
Чернов Александр;
Гайдай Сергей;
Морозов Денис;
Соловьев Виталий;
Ремишевский Николай;
Дементьев Сергей;
Николаенко Дмитрий;
Соколова Ангелина.
На данный момент не установлено местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова.
Двумя погибшими членами экипажа оказались капитан судна Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.
“Спасательная операция продолжается. Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии”, – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/MaritimeAdm/posts/828017387927508
Сухогрузное судно “Волго Балт 179” с украинским экипажем, которое шло из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца, затонуло примерно в 70 морских милях (около 130 км) от пункта назначения.
Румынская компания Grup Servicii Petroliere отмечает, что спасательная операция проходит в “чрезвычайно сложных погодных условиях” – высота волн достигает четырех метров.
Судно было построено в 1973 году и последнее время ходило под флагом Коморских Островов.
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