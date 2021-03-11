 

Принц Уильям прокомментировал заявление принца Гарри и его жены Меган о расизме в королевской семье

11.03.2021, 16:48, Новости дня
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Британский принц Уильям, впервые появившись на публике после выхода интервью американской журналистки Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган, прокомментировал в разговоре с репортерами их заявление о проявлениях расизма в Букингемском дворце. Запись разговора с герцогом Кембриджским опубликована 11 марта на YouTube-канале британского издания The Telegraph.

“Мы совсем не расистская семья”, – на ходу заявил герцог Кембриджский.

На уточняющий вопрос, общался ли он после интервью с младшим братом, принц Уильям ответил отрицательно.

“Но я поговорю”, – заверил он.

ВИДЕОВидео: The Telegraph / YouTube

7 марта в эфире канала CBS в разговоре с Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Уинфри 8 марта в эфире канала CBS заявила, что принц Гарри и его жена Меган, рассказывая ей об опасениях некоего члена королевской семьи относительно возможного “слишком темного” цвета кожи у их первенца, не имели в виду королеву Великобритании Елизавету II или ее мужа, герцога Эдинбургского Филиппа.

9 марта Букингемский дворец отреагировал на заявление принца Гарри и его жены Меган, заявив, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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