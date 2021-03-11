В Минздраве предупредили о нарушении сознания при коронавирусе

11.03.2021, 16:44, Разное

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Представители Минздрава предупредили, что при коронавирусе может происходить нарушение сознания. У человека проявления нейрокогнитивное расстройство.

Врач Зураб Кекелидзе заявил, что может диагностироваться делирия. Патология представляет собой психическое расстройство, вызывающее спутанность сознания. Человек начинает по-другому мыслить, проявлять эмоции, у него присутствует нарушенное внимание, теряется нормальное восприятие.

В практике доктора был случай проявления делирии у пациентки с тяжелой формой коронавируса. Лечение этой патологии будет зависеть от нескольких факторов, в том числе важно знать, употреблял ли человек спиртные напитки и наркотики до инфицирования COVID-19.

11 марта исполнился ровно год с тех пор, как ВОЗ объявила о начале пандемии в связи с массовым распространением по миру коронавирусной инфекции. За это время COVID-19 подхватили 117 миллионов человек, скончались 2,5 миллиона пациентов.

Источник: ria.ru