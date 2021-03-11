Гиперзвуковые «Кинжалы» впечатлили Китай

11.03.2021, 16:44, Разное

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Китайские СМИ оценили роль российских «Кинжалов» в стратегии сдерживания.

Российские «Кинжалы» сыграют ключевую роль в стратегии неядерных сил сдерживания России, уверен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Эффективность российского гиперзвукового комплекса оценили и в Китае. Из всех разработок РФ в этой области только «Кинжал» готов к использованию, уверены журналисты Sina. Они обратили внимание на особые технические характеристики ракеты, которые позволяют ей долететь до Европы.

«Кинжалы» предназначены для установки на перехватчики МиГ-31, которые могут работать на большой высоте. Запуск ракеты из стратосферы увеличивает ее дальность действия, а скорость больше 5 Махов позволяет ей оставаться незамеченной для всех существующих систем ПВО.

Политолог Иван Аркатов отметил, что арсенал российской армии может удивить противников и союзников не только «Кинжалами». Однако у РФ нет планов атаковать какую-либо страну Евросоюза, убежден эксперт.

«Китайцы очень жестко моделируют возможный градус конфликта. РФ явно не собирается что-либо атаковать в европейских странах, да еще и сразу гиперзвуковыми ракетами», — заявил Аркатов.

По его словам, миграционный кризис в Европе может обернуться обострением ситуации. Только в таком случае у РФ возникнет необходимость принять участие в устранении очага напряженности.

«Когда они окончательно доиграются со своей миграционной политикой. Тогда, возможно, в какой-то из очагов напряженности кто-то может отправиться, но это не ракеты будут, а сотрудники «ЧВК Вагнера», например. И то – только по официальной просьбе местных правительств. Африканский опыт такого рода у компании уже есть, а то что Европе придется повторить путь африканских стран, такая вероятность все выше», — заключил Аркатов.