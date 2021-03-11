В голосовой соцсети ClubHouse появился ассистент Тинькофф по имени Олег

11.03.2021, 16:44, Разное

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В голосовой соцсети ClubHouse появился ассистент Тинькофф по имени Олег. Это первый случай интеграции голосового помощника и технологий синтеза и распознавания речи на этой платформе.

Как оказалось, ассистент, благодаря своим навыкам распознавания и синтезирования речи в режиме онлайн, сможет функционировать в соцсети в качестве полноценного интернет-пользователя, предоставляя модераторам комнат дополнительные инструменты для контакта с подписчиками и моделирования дискуссии. Голосовой помощник получит возможность посещать комнаты сервиса и слушать спикеров, одновременно расшифровывая тексты и ведя прямые трансляции в своем Telegram-канале «Олег в Клабхаузе». Он сможет выступать в роли модератора, озвучивать слова спикеров, напоминать о регламенте и тайминге и выполнять массу других действий, пишет live24.ru

Ассистент 11 марта уже провел из комнаты Тинькофф Инвестиций первую трансляцию с текстовой расшифровкой. Во время мероприятия с журналистами и инвесторами транслировался звонок топ-менеджера Оливера Хьюза. Обсуждение в комнате было посвящено теме финансовых результатов и рекордной прибыли группы по результатам деятельности за 2020 год. Директор по технологиям ИИ Тинькофф Павел Калайдин рассказал, что на данном этапе команда экспериментирует с различными сценариями в ClubHouse, которые могут оказаться полезными для разработчиков и интересными для слушателей. Тестирование инструмента преобразования аудиозвонка в текст в собственный Telegram-канал оказалось успешным.

Голосовой помощник Олег полезен также для создателей комнат и модераторов дискуссий, когда нет возможности задать вопрос голосом. Для таких случаев разработчики подготовили интерфейс, позволяющий принимать вопросы через чат с ассистентом в Телеграме. Олег способен не только безупречно зачитывать тексты, но и сохранять анонимность авторов. На данном этапе работы по совершенствованию помощника продолжаются. Среди прочего изучаются возможности суммаризации информации и очищения текста, чтобы транскрипция была более читаемой.

Представленный голосовой помощник основан на базе речевых технологий Tinkoff VoiceKit. Это глубокие нейросетевые модели, разработанные в рамках проекта AI First. Данный инструмент использовался, в том числе и для создания ассистента по имени Олег, который является первым в мире финансовым голосовым помощником разработки Тинькофф. Технология Tinkoff VoiceKit может применяться с целью создания роботов для автоматизации работы в колл-центрах, для быстрой записи аудиокниг, а также редактирования и озвучивания видео.

Эти модели помогут в разработке собственных голосовых ассистентов и программ для людей с ограниченными возможностями. Помимо этого данные инструменты можно использовать для поисковой оптимизации, в том числе для поиска по аудио и видео, транскрибирования любых публичных звукозаписей и построения системы речевой аналитики по транскрибированным исходникам.

Павел Калайдин подчеркнул, что в группе готовы к совместным экспериментам с сообществами ClubHouse, поскольку надеются, что Олег станет хорошим помощником для слушателей и контент-мейкеров. По вопросам сотрудничества следует обращаться по адресу [email protected] Оставить заявку на подключение Tinkoff VoiceKit можно по ссылке http://voicekit.tinkoff.ru.