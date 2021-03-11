Путин поручил направить средства ФНБ на инвестиции

11.03.2021, 16:22, Новости дня

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Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по направлению средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ в инвестиционные проекты.

Предложения должны быть сформированы за месяц, сообщил глава государства, передает РИА «Новости».

Инвестиции из ФНБ должны быть эффективны, окупаемы и востребованы, потребовал Путин.

Он добавил, что ФНБ при текущей цене на нефть будет пополняться каждый месяц на 180-200 млрд рублей, именно эти средства необходимо перенаправить на инвестиции.

Ранее Минфин частично заменил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния юанем и иеной. Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.