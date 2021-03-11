 

Руководитель движения «Волонтеры – медики» Савчук назначен исполнительным директором РКК

11.03.2021, 16:22, Новости дня
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Исполнительным директором Российского красного креста (РКК) назначен руководитель движения «Волонтеры – медики» Павел Савчук.

Конкурс на замещение вакантной должности исполнительного директора РКК был проведен 10 марта. Савчука избрали в ходе заочного голосования, за его кандидатуру проголосовали все 10 голосовавших членов президиума РКК.

«Утвердить кандидатуру Савчука Павла Олеговича на должность исполнительного директора РКК. (…) Решение принято единогласно», – говорится в протоколе по итогам заочного голосования президиума организации.

«Убежден, что РКК может вернуть себе прежнюю славу и позицию одной из ключевых организаций в некоммерческом секторе. Пандемия коронавируса выявила жизнеспособность многих региональных отделений РКК: некоторые из них активно работали и помогали социально незащищенным категориям населения, участвовали в акции МЫВМЕСТЕ. Вместе с тем часть отделений находилась на самоизоляции в связи с пенсионным возрастом сотрудников», – сказал новый исполнительный директор организации.

Назначение Савчука поддержал хирург и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Кандидатуру Павла Олеговича полностью поддерживаю. Знаю его по работе в ОНФ. Уровновешанный, профессиональный и позитивно-конструктивный. «Мы вместе» это во многом его идея и воплощение», – отметил он.



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