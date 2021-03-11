В США женщина умерла через четыре дня после прививки вакциной Moderna

11.03.2021, 16:22, Новости дня

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В американском штате Юта 39-летняя женщина умерла спустя четыре дня после получения второй дозы вакцины от коронавируса компании Moderna, информирует телеканал KUTV.

Кассиди Курилл получила вторую дозу вакцины 1 февраля, через три дня женщине стало резко плохо. Она была госпитализирована, где врачи сделали провели анализ крови. Выяснилось, что у пациентки плохо функционирует печень, передает РИА «Новости».

Кассиди была переведена медицинский центр в городе Мюррей, где ей могли бы провести трансплантацию печени, однако пациентку не удалось стабилизировать. Женщина умерла после отказа печени, почек и сердца.

По словам близких Кассиди, до вакцинации у нее не было проблем со здоровьем. Результаты вскрытия пока неизвестны. Не сообщается, была ли связана вакцинация со смертью женщины.

Ранее сообщалось, что в Бостоне у врача проявилась острая аллергическая реакция после прививки американской вакциной от коронавируса Moderna.