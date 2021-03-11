Мнение: «Сказка о мамонтенке»

11.03.2021, 16:18, Разное

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Здравствуйте.

Пока получается такая сказка:

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Сидят Путники в лесу на привале. Умные все подобрались, о политике рассуждают, а науках, о философии. Кто-то просто молчит, о своем думает.

Идет по лесу мамонтенок, ищет свою изначальную, родную, незамучанную человеческой цивилизацией, Маму Природу. Подходит к ним и говорит:

«Здравствуйте. Извините, я не такой умный как Вы, но другой, ростом другой немножко.

Я вижу, что там лес начал гореть, скоро пожар сюда подберется. Надо уходить.»

Переглянулись Умные Путники: «Надо же, мамонтенок говорящий мерещится. Перебрали, наверное, с выпивкой». Отвернулись от мамонтенка и легли спать…

…Мало кто выжил к утру на этом привале.

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Концовка грустная какая-то, надо переписать

С Уважением.

мамонтенок

P.S. О чем эта Сказка? Удивитесь, возможно, но это сказка о коллайдерах и

1) О том, что начиная с марта 2020 года пишу статьи в Теме «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245 Несколько десятков постов с сотнями фактических доказательств. Объем как несколько толстых учебников.

2) О том, что с весны 2020 года пишу Письма в Центральные СМИ (в телепрограммах не озвучивают, но на сайтах публикуют)

3) О том, что сделал несколько тысяч комментариев с описанием бедствий от коллайдеров на различных Интернет площадках (примерно 80-90% отзывов и оценок положительные, 10-20% резко отрицательные)

4) О том, что для почти каждой моей статьи в Живом Журнале подходит такое Предисловие:

«Коллайдеры, в основном Брукхейвен (США) и Церн (Западная Европа), являются причиной многих бедствий:

– глобального потепления;

– таяния ледников;

– потепления Гольфстрима и Средиземного моря;

– озоновых дыр;

– аномалий магнитного поля Земли;

– новых вирусов и болезней;

– максимумы узора зараженности и смертности от коронавируса в Мире

(совпадающего с геометрией расположения коллайдеров);

– и многого другого

Коллайдеры испускают в определенных направлениях Пучки Деструкции (Перпендикуляры к точкам соударения встречных потоков).

Проблема в том, что признав коллайдеры причиной любого из этих бедствий, придется признать и то, что:

ВСЕ КОЛЛАЙДЕРЫ ОКАЗЫВАЮТ КОЛОССАЛЬНОЕ ДЕСТРУКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ

ПОД ВИДОМ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА КОЛЛАЙДЕРАХ ПРОВОДЯТСЯ ВОЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

ИДЕТ ГОНКА КОЛЛАЙДЕРОВ (ТАЙНАЯ ЧАСТЬ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ) И НЕ ПРОСТО ГОНКА, А САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА, УНИЧТОЖАЮЩАЯ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМНОГО ШАРА

То что сейчас происходит в мире, точно описывается Словами Святой Московской Блаженной Мати Матронушки: «Без Войны Война идет».

Идет война тайная (население не в курсе), кому нужна лишняя паника.

Коллайдеры это не только то, что разрушает Природу, но и тайное оружие достижения Мирового Господства США.

Пишу про всякие страшные факты и грустные выводы для тех людей, кто не станет паниковать и опускать от бессилия руки, для тех, кто способен осознать происходящее, понять насколько серьезен и затаён враг и поэтому разумно отнестись к процессу выживания, который, увы, уже запущен на нашей Планете. Формирование собственного мнения о наступающем бедствии (иногда несовпадающего с мнением СМИ, официальной науки и официальных инстанций) поможет понять в какой переплет попала цивилизация и каждый из нас в рамках сценария своей жизни. Дисциплина и Самодисциплина повысят вероятность выживания.»

5) О том, что концовку сказки надо переписывать. А времени остается не так много.

В декабре 2020 года начал новый сезон работы коллайдер в Брукхейвен, США (самый мощный в мире по работе на тяжелых ядрах)

В сентябре 2021 года ПОСЛЕ УДВОЕННОГО АПГРЕЙДА по всем характеристикам начинает работу коллайдер в Церне, Западная Европа (самый мощный в мире по работе на легких ядрах). При этом уже сейчас возможны испытательные запуски этого коллайдера.

Продолжает работать коллайдер в Ибараки, Япония (в 1140 раз сильнее любого другого коллайдера в мире по электронной светимости).

В 2021 – 2022 годах начинает работать коллайдер в Дубне, Россия (немного слабее чем коллайдер в США при работе в режиме тяжелых ядер). С декабря 2019 года проводятся иногда испытания этого коллайдера (Вот вам причины «незимней зимы 2019-2020» в Подмосковье). Уточню, что в случае работы Западных коллайдеров, Дубнинский коллайдер, возможно, единственное оружие России, в этой тайной войне. И малое Зло от этого коллайдера поможет избежать Зла большого от воздействия Пучков Деструкции Западных коллайдеров.

В 2023 – 2030 годах планируется открытие новых коллайдеров в Западной Европе, в Китае (этим проектом Китай собирается переплюнуть всех в Мире), в Новосибирске; в США планируют сделать сильный апгрейд существующего коллайдера.

Деструкция Материи (в том числе Живых Тел) накапливается. Природные Аномалии, Болезнь Деструкции Живых Тел (коронавирус, как частное проявление этой Болезни), возрастающая дополнительная смертность населения Земного Шара – это все то, чего уже добились коллайдеры. При этом все эти беды разгребать еще многие десятилетия (Деструкция Материи накопилась и ее действие, увы,пролонгировано).

А коллайдеры (и старые, и новые) на возрастающих мощностях все добавляют и добавляют жару в эту душегубку.

КОНЦОВКУ СКАЗКИ НАДО ПЕРЕПИСЫВАТЬ. СРОЧНО.

Где Вы, Гомо Сапиенс (РАЗУМНЫЕ ЛЮДИ)?

P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245 (переключение страниц в верхнем правом углу)

Некоторые из них опубликованы в Живом Журнале.

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 год

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