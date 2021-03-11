 

Ощущение одиночества тесно связано с мудростью

11.03.2021, 16:02, Новости дня
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Ученые исследовали нейронную активность людей, которые говорят о своем одиночестве, и пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что регистрация состояния одиночества напрямую связано с таким понятием как мудрость.

Задачей исследователей было найти способы уменьшить ощущение одиночества, от которого сегодня страдает значительная часть населения Земли. Изначально было принято понимание того, что такое ощущение весьма субъективно.  

Оказалось, что люди, считающие себя мудрыми, почти никогда не страдают от одиночества. И наоборот. Между этими категориями существует обратно пропорциональная связь, утверждают эксперты. Кстати, исследований данной проблемы в последнее время проводится все больше.



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