Ученые рассказали о том, где находится самая древняя на Земле пирамида

11.03.2021, 16:02, Новости дня

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По словам ученых, самая древняя из ныне известных пирамид расположена на Яве. Именно на этом острове ранее было обнаружено пирамидальное сооружение возрастом в девять с половиной тысяч лет.

Разумеется, выглядит пирамида вовсе не так, как привычные нашему взору египетские аналоги. На Яве остались одни руины. Обнаружить их на горе Паданг сумели только в результате археологических исследований с использованием технологий геологоразведки.

Основная часть пирамиды сейчас находится под землей. На поверхности можно рассмотреть только верхушку сооружения. По предварительным оценкам, пирамида занимает площадь около 15 гектаров и состоит из трех основных уровней. В этом месте продолжат археологические раскопки.