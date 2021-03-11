 

Ученые обнаружили в Индийском океане «зародыш» нового континента

11.03.2021, 15:54, Разное
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Международная группа ученых из Франции и Австралии обнаружила в Индийском океане признаки формирования нового материка. Однако это противоречит классической теории образования континентов.
Ранее считалось, что материки появляются на границе континентальной и океанической коры. Дело в том, что континентальная кора слишком грубая и твердая, поэтому она может расширяться, в отличие от океанической коры. Но в этом случае новый континент может появиться прямо на океаническом плато.

В Индийском океане исследователи заметили скопление остывшей магмы, образовавшееся после вулканического извержения. В отдаленном будущем на этом месте должна возникнуть суша. Сейчас здесь находится архипелаг Кергелен, по мере появления из воды континента его границы начнут расширяться.

Источник: www.popmech.ru



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