Ученые обнаружили в Индийском океане «зародыш» нового континента
11.03.2021, 15:54,
Разное
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Международная группа ученых из Франции и Австралии обнаружила в Индийском океане признаки формирования нового материка. Однако это противоречит классической теории образования континентов.
Ранее считалось, что материки появляются на границе континентальной и океанической коры. Дело в том, что континентальная кора слишком грубая и твердая, поэтому она может расширяться, в отличие от океанической коры. Но в этом случае новый континент может появиться прямо на океаническом плато.
В Индийском океане исследователи заметили скопление остывшей магмы, образовавшееся после вулканического извержения. В отдаленном будущем на этом месте должна возникнуть суша. Сейчас здесь находится архипелаг Кергелен, по мере появления из воды континента его границы начнут расширяться.
Источник: www.popmech.ru
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