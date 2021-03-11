Ольга Бузова рассказала о верности всем своим мужчинам

11.03.2021, 15:54, Разное

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Известная ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что была верна всем своим мужчинам. Эту фразу она произнесла в эфире телешоу «Бородина против Бузовой», которое после закрытия «Дома-2» снимается на различные социальные темы.

По словам Бузовой, за 35 лет у нее было не так много отношений, но все романы являлись длительными. Также теледива добавила, что ни разу в жизни не изменяла своим избранником. Артистка не понимают людей, которые решаются на предательство, ведь эти действия впоследствии вредят не только второй половине, но и самому изменщику.

Напомним, что Ольга Бузова почти два месяца назад рассталась с блогером Давидом Манукяном. Она обвинила его в странном поведении и изменах. Больше никаких комментариев на эту тему ведущая не дает. О расставании со звездой проекта «Дом-2» предпочитает не высказываться и сам рэпер.

Ранее Бузова состояла в коротких отношениях с бизнесменом Денисом Лебедевым, который победил в проекте «Замуж за Бузову». Туда она отправилась через несколько лет после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. На скандальном телешоу «Дом-2» Бузова пыталась построить любовь с Романом Третьяковым.

Источник: www.rosbalt.ru